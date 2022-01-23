Balıkesir'de 144 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

BİGADİÇ, BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de 144 kırsal mahalle yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede 2 gündür devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Dursunbey'de 88, Bigadiç'te 13, Kepsut'ta 29 ve Sındırgı'da 14 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

İl ve ilçe yollarında Karayolları ekipleri, mahalle yollarında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir'in Edremit ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi ve Kalkım beldesini bağlayan, Kazdağları'ndan geçen kara yolunda da ekiplerin tuzlama ve kar küreme çalışması devam ediyor.