Balıkesir'de 1334 Konutluk Dev Proje

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Balıkesir Toplu Konut A.Ş. (BALTOK)'un Nisan ayında temellerini attığı inşasına başladığı 1334 konutluk dev projenin tanıtımı Avlu Balıkesir Sergi Salonu'nda yapıldı. Tanıtım toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un yanı sıra, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve davetliler katıldı.



BALTOK Ticaret Merkezi çalışmaları başladı



BALTOK'un 2015 yılında kurulduğunu ifade eden Akkoç, şehirde çarpık kentleşmeyi önleyerek uygun fiyatlı konutlar üretmeyi hedeflediğini söyledi. Geliştirilen projelerden ilki olan Yeni karesi konutlarının temellerinin atıldığını, inşasının hızla ilerlediğini ifade eden Akkoç, "226 bin 258 metrekarelik inşa alanı. 46 bin metrekarelik peyzaj alanı ve 1334 konuttan oluşan Yeni Karesi alanı 300 milyon TL bedeli ile Balıkesir tarihinin en büyük konut projesi olmaktadır. Karesi konutlarının yanına inşa edilecek olan Büyükşehir Belediyesi hizmet binası bu bölgeye ayrı bir değer kazandıracaktır. Bundan dolayı hızla bir şekilde BALTOK Ticaret Merkezi çalışmalarına başladık. Bu ticaret alanında 84 bin metrekare ofis, 33 bin metrekare ticaret alanı, 3 bin metrekare otel, 2100 araç kapasiteli araç otoparkı bulunacaktır" diye konuştu. Lansmana özel 90 gün süre ile yüzde 10 indirimli konut satışlarının başladığı belirtilirken 1+1 dairelerin 118 bin liradan, 2+1, 190 bin liradan, 3+1, 237 bin liradan, 4+1 dairelerin ise 362 bin liradan başlayan fiyatlar satışa sunulduğu belirtildi.



"Balıkesir'i 2023'te onuncu büyük ekonomi yapmak istiyoruz"



Tanıtım toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'da bir konuşma yaparak davetlilere hitap etti. Balıkesir'in hükumetin, devletin yaptığı altyapı yatırımları, bölünmüş yollar, havalimanları ve limanlar ile Ege ve Marmara'da önemli bir konuma geldiğini ifade eden Başkan Uğur, sanayicilerinde Balıkesir'de yerler aldığını hatırlattı. Balıkesir merkezin yanında ilçelerde de sanayicilerin talepleri olduğunu belirten Uğur, "Sanayi ile sağlanacak istihdam ve bu sanayi yerlerinde çalışacak olan beyaz yakalı insanlar, sosyal hayat, konut alanları, rekreasyon alanları, her şeyi ile bir Balıkesir istiyor. Biz Balıkesir'i geleceğe hazırlıyoruz. Bandırma'dan düşündüğümüz limandan, organize sanayi bölgesine kadar çok önemli yatırımlar var. Türkiye'nin hedefi 2023'te dünyanın onuncu büyük ekonomisi ise, bizde Balıkesir'i 2023'te Türkiye'nin en büyük ekonomisi yapmak istiyoruz. BALTOK'ta onlardan bir tanesi" şeklinde konuştu.



"Başladığımız projeleri tek tek bitiriyoruz"



Balıkesir'i çok merkezli bir yer yapmak istediklerini söyleyen Başkan Uğur, Balıkesir'in Yeni karesi, Avlu Balıkesir, Altıeylül ilçesindeki 10 Burda AVM ve Yeni Şehir Hastanesi ile üç merkezli bir şehir haline getirmek istediklerini belirtti. Başlanan tüm projeleri tek tek bitirdiklerini kaydeden Uğur konuşmasını şöyle sürdürdü: "Avlu Balıkesir bitmek üzere. 45 gün içinde bitecek. Çamlık projemiz hızla devam ediyor. Buradan Çamlık'a teleferik ile çıkacağız. Teleferik ihalesi bir ay içerisinde yapılacak. Hepsinin talibi var. Bunları yaparken Yeni Karesi'de de çok modern, güvenli ve sağlam daireler inşa edeceğiz. 2019 yılından önce bu konutlar bitsin istiyoruz. Şuanda 3 tane banka BALTOK'un konutları için uygun faizli kredi verecek. 1+1 daireler için 190-200 bin lira isteyen var. Biz 118 bin liradan başlayan fiyatlarla bunları satacağız. Bu kalitede bir binayı, konutu bu fiyattan almanız Türkiye'nin hiçbir yerinde mümkün değil. BALTOK olarak Bandırma'da da yeraldık. Gömeç Port'u bir çok marinayı BALTOK ile inşa edeceğiz. Bugüne kadar hangi işi başladıysak bitirdik".



Konuşmasının sonunda Balıkesirspor'un ekonomik sıkıntısı nedeniyle BALTOK üzerinden bir milyon lira bağışta bulunulduğunu açıkladı. Bundan sonra da kongresi ile Balıkesirspor'a sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Uğur, Balıkesirspor'u ehil insanlarla yöneterek, kurumsallaşmasını sağlayacaklarını belirtti. Tanıtım toplantısı davetlilere proje hakkında bilgiler verilmesi ve lansman fırsatlarının anlatılması ardından sona erdi. - BALIKESİR