Balıkesir'de 125 metruk bina güvenliği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle yıkıldı - Haberler

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Balıkesir'de 125 metruk bina güvenliği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle yıkıldı

AA - Hakan Firik - Güncel
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Balıkesir'de 125 metruk bina güvenliği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle yıkıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde genel güvenliği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle kullanılmayan 125 metruk bina yapılan çalışmalarla yıkıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde genel güvenliği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle kullanılmayan 125 metruk bina yapılan çalışmalarla yıkıldı.

Alınan bilgiye göre, Edremit Emniyet Müdürlüğünün ilçe genelinde suç ve suçluyla mücadelesi kapsamında metruk binaların tespit edilerek yıkılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Edremit Kaymakamlığı koordinesinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi ekiplerince ortak yapılan araştırmada, kullanılmadığı ve genel güvenlik açısından risk oluşturduğu belirlenen 125 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.

AA / Hakan Firik - Güncel

Balıkesir, Hisarcık, Edremit, Güncel, Haberler

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