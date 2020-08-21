Balıkesir'de 12 düzensiz göçmen yakalandı Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında fiber tekne ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla geçmek isteyen 12 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında fiber tekne ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla geçmek isteyen 12 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Düzensiz göçmenlerin güvenlik önlemi olarak yanlarına aldıkları şişme deniz simitleri ise insan hayatının bu kadar ucuz mu olduğunu düşündürdü.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber tekne durduruldu. Fiber tekne içerisindeki 12 düzensiz göçmen yakalanarak Sahil Güvenlik botuna alındı. Fiber teknede bulunan düzensiz göçmenlerin olası bir kazaya karşı yanlarında şişme simitler bulundurduğu görüldü. Yüzme güçlüğü çekenlerin sahilde kullandığı ve 30 liraya satılan bu şişme deniz simitleri olası bir kazada düzensiz göçmenlerin hayatlarını kurtarmak için sarılacakları araç olarak dikkatleri çekti.

(Emrah Elmas - Suat Salgın/İHA)

Kaynak: İHA