Balıkesir'de 12 aranan şahıs yakalandı - Haberler
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Balıkesir'de 12 aranan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balıkesir'de 12 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 12 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 12 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezinde, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Sındırgı İlçelerinde 16.09.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 12 aranan şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 11 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 5 adet kartuş, 3 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 83 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de 12 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'de 12 aranan şahıs yakalandı

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