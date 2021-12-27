Balıkesir'de 118 aranan kişiden 37'si tutuklandı - Haberler
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Balıkesir'de 118 aranan kişiden 37'si tutuklandı

Balıkesir'de 118 aranan kişiden 37'si tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları asayiş uygulamasında 118 aran işahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 37 kişi tutuklandı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları asayiş uygulamasında 118 aran işahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 37 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezinde, Ayvalık, Bigadiç, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde son 1 haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 118 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 37 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 18 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 299 adet fişek, 15 adet ruhsatsız Tüfek ve bu tüfeklere ait 178 adet kartuş, 8 adet Kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 16 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de 118 aranan kişiden 37'si tutuklandı

Balıkesir'de 118 aranan kişiden 37'si tutuklandı

Balıkesir'de 118 aranan kişiden 37'si tutuklandı

Balıkesir'de 118 aranan kişiden 37'si tutuklandı

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