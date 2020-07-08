Balıkesir'de 116 sığınmacı yakalandı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 116 sığınmacı yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 116 sığınmacı yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükköy Mahallesi ile Badavut ve Çıplak Ada mevkisindeki bir grup sığınmacının yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gideceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, 116 Afganistan uyruklu sığınmacı ile organizatörlük yaptığı tespit edilen Y.İ'yi yakaladı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılar, Balıkesir İl Göç İdare Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan Y.İ. hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA