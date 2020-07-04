Balıkesir'de 110 gram simit 2 lira oldu
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Balıkesir'de 110 gram simit 2 lira oldu

Balıkesir'de 110 gram simit 2 lira olduBALIKESİR'de 1 lira 75 kuruş olan 110 gram simit, 2 lira oldu.

04.07.2020 15:40 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:48

Balıkesir'de 110 gram simit 2 lira oldu

BALIKESİR'de 1 lira 75 kuruş olan 110 gram simit, 2 lira oldu. Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamüller İmalatçıları Odası, simit için zam kararı aldı. Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nin onayının ardından 1 lira 75 kuruşa satılan 110 gram simidin fiyatı 2 liraya yükseltildi. Yeni fiyat listesi iş yerlerine asıldı. Yapılan zamla simit fiyatları Ege ve Marmara Bölgesi'ndeki birçok ilden daha yüksek düzeye gelmiş oldu. Simitçi esnafı girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle zamdan memnun kalırken, vatandaşlar ise 25 kuruşluk zamma tepki göstermedi, simidin lezzetinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

'MECBUREN ZAM YAPMAK ZORUNDA KALDIK'

Simit ustası Oğuzhan Akbulut, zam kararını daha önceden aldıklarını, koronavirüs salgını nedeniyle uygulamanın biraz gecikmeli olduğunu belirterek, 'Nereye giderseniz gidin en gramajlı simit Balıkesir'dedir. Biz de isteriz daha ucuza simit satmak, ama maliyetler ağır olduğu için bu zam oldu' dedi.

'BİZİM SİMİDİMİZ BÜYÜK VE KALİTELİ'

Simit kafe sahibi Hayati Ekici ise, "110 gram simit 2 lira oldu. Ancak Balıkesir'deki fırıncılar simidi 120 gramdan aşağıya tutmuyor. Diğer şehirlerde 1 lira 75 kuruşa satılan simitler ise, 90 gramdan fazla değil. Bizim simidimiz çok kaliteli, gramajı büyük ve bu zam da çok normal. Hatta düşük bile" diye konuştu.

Vatandaşlar ise, mevcut şartlarda simit için 2 liranın uygun olduğunu, bütçelerini mutlaka etkileyeceğini, ancak sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi simidi almaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Balıkesir'de 110 gram simit 2 lira oldu

Kaynak: DHA

Manşet

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