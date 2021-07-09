Balıkesir'de 11 ton 318 kilogram atık ilaç bertaraf edildi
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Balıkesir'de 11 ton 318 kilogram atık ilaç bertaraf edildi

Balıkesir'de 11 ton 318 kilogram atık ilaç bertaraf edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından, gereksiz ilaç kullanımının önüne geçmek ve çevreye zarar vermeden imha edilebilmesi amacıyla başlatılan 'Atık İlaçların Toplanması Projesi' kapsamında 2021 yılının ilk 6 ayında 11 ton 318 kilogram atık ilaç toplanarak bertaraf edildi.

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından, gereksiz ilaç kullanımının önüne geçmek ve çevreye zarar vermeden imha edilebilmesi amacıyla başlatılan 'Atık İlaçların Toplanması Projesi' kapsamında 2021 yılının ilk 6 ayında 11 ton 318 kilogram atık ilaç toplanarak bertaraf edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından süresi geçen, kullanılmayan ilaçların evsel atıkların içine atılması veya kanalizasyon sistemine dökülerek insan ve çevre sağlığı açısından geri dönülemez zararlara neden olmasının önüne geçmek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 'Sıfır Atık Projesi'ne destek olarak 'Atık İlaçların Toplanması Projesi'ni devam ettiriyor. Balıkesir Eczacı Odası ve Çevreci Eczacılar Kooperatifinin de (ÇEKOOP) yer aldığı proje doğrultusunda, 20 ilçede 456 eczanede atık ilaç toplama kutuları bulunuyor. Evlerde kullanılmayan ve süresi geçen ilaçlar, vatandaşlar tarafından eczanelerdeki toplama noktalarına getirilerek biriktiriliyor. Toplanan atık ilaçlar, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen toplama merkezinde geçici olarak depolanarak bertaraf edilmek üzere yetkili firmalara gönderiliyor.

TÜKETİCİLERİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ SAĞLANIYOR

Çalışmalarla ilgili olarak bilgi veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Projeyle; atık ilaçların mutfak ve banyo çöpleri ile karıştırılmaması, evsel atıklardan ayrıştırılması, ilaçların yasal mevzuata uygun olarak çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmesi ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi sağlanıyor. Ayrıca il genelinde bulunan hastane ve sağlık kuruluşlarından da tıbbi atık toplama işlemleri sürüyor. Entegre Katı Atık Depolama Sahası'nda bulunan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine taşınan tıbbi atıklar, sağlıklı bir şekilde bertaraf ediliyor. Kovid-19 ile mücadelede sürecinde de tıbbi atık yönetimi faaliyetlerini etkin bir şekilde devam ettiren ekiplerimiz, atıklardan kaynaklanabilecek olası risklerin önüne geçmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Tıbbi atık sterilizasyon faaliyetlerinin daha iyi bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla geçtiğimiz Mart ayında Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine, 1250 kg/saat kapasiteli tıbbi atık sterilizasyon cihazı kurularak, tesisin kapasitesi 10 kat artırıldı" dedi.


Balıkesir'de 11 ton 318 kilogram atık ilaç bertaraf edildi
Balıkesir'de 11 ton 318 kilogram atık ilaç bertaraf edildi
Balıkesir'de 11 ton 318 kilogram atık ilaç bertaraf edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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