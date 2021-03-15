Balıkesir'de 11 şahsa uyuşturucu operasyonu
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Balıkesir'de 11 şahsa uyuşturucu operasyonu

15.03.2021 10:36 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:43
Balıkesir'de 11 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de Narkotik polisleri il genelinde yaptıkları 8 ayrı çalışmada 11 şüpheli şahsı yakaladı.

Balıkesir'de Narkotik polisleri il genelinde yaptıkları 8 ayrı çalışmada 11 şüpheli şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Edremit ve Havran İlçelerinde yapılan 8 ayrı çalışmada, 11 şahıs yakalanırken, 1 şahıs sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararı ile 10 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 1,86 gram metamfetamin, 16 adet sentetik ecza hap, 38,63 gram sentetik kannabinoid, 67 kök hint keneviri bitkisi, 2 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait 6 adet kartuş, 1 adet uyuşturucu madde satışında kullanılan dijital hassas terazi ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de 11 şahsa uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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