Balıkesir'de 11 aranan şahıs gözaltına alındı
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Balıkesir'de 11 aranan şahıs gözaltına alındı

Balıkesir'de 11 aranan şahıs gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 4'ü tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 4'ü tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bigadiç, Edremit, Erdek, Gönen ve Susurluk İlçelerinde 08.06.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenden 4 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 8 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de 11 aranan şahıs gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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