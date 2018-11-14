Balıkesir'de 10burda Avm Hizmete Açıldı

BALIKESİR'de yapılan Esas Gayrimenkul bünyesindeki 10Burda AVM, kent protokolünün katılımı ile hizmete girdi. 100 milyon dolara mal olan AVM'de 1200 kişi çalışacak.

Merkez Altıeylül ilçesindeki adliye kavşağı yanında hizmet verecek olan Esas Gayrimenkul'ün toplam 100 milyon dolarlık yatırımı 10Burda AVM, bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı. AVM'nin açılışına Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zeki Kafaoğlu, Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kamışlı, Esas Holding CEO'su Kazım Köseoğlu, ilçe belediye başkanları, Balıkesir iş dünyası ve davetliler katıldı.

Açılış öncesi konuşan Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kamışlı, Türkiye'de alışveriş merkezlerinin en çok istihdam yaratan yerlerden birisi olduğunu söyledi. Kamışlı, "Türkiye'deki toplam 400 küsur alışveriş merkezine 58 milyar dolarlık yatırım yapılmış olup, bu alış veriş merkezlerindeki nitelikli çalışan sayısı 520 bin kişidir. Biz 10Burda AVM için 1200 kişi iş imkanı sağlamış olacağız. Bundan sonra 2019'da Adana'daki açılışımızda beraber toplam AVM'lerdeki çalışan sayımız 10 bini bulmuş olacaktır. Burada 40 bin metrekare kiralanabilir alan, 135 mağazası ile 1200 araç kapasiteli otoparkı, 2 bin metrekare eğlence alanı, 7 sinema salonu, yeme, içme, kültür ve sanat etkinlikleriyle Balıkesir ve çevre ilçeleri bir araya getirmeyi planlıyoruz. 10Burda'da yapılmayanları yapmak, yaşanmayanları yaşatmak için varız. 10Burda Balıkesir'in yeni yaşam ve buluşma merkezi olacak" dedi.

'BU AVM DİĞERLERİNDEN FARKLI'

Açılışta konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, 10Burda AVM için "Bu AVM diğerlerinden çok farklı" diyerek sözlerine başladı. Kafaoğlu, burada sadece ticaretin düşünülmediğini, kültür ve sanatı da içinde barındıran alışveriş merkezini Balıkesir'e kazandıran Esas Holding yöneticilerine teşekkür etti. Kafaoğlu, ayrıca yeni yapılan adliye kavşağı ile bu bölgedeki trafik sorununu çözdüklerini hatırlatarak, Esas Holding'in ayrıca yayalar için bir üstgeçit yapacağı bilgisini verdi.

Konuşmaların ardından Anadolu Ateşi Dans Topluluğu gösterilerini sundu. Daha sonra Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kamışlı, beraberinde protokol ile birlikte açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından, ay sonuna kadar açık kalacak olan Balmumu Müzesi ve AVM'deki işyerleri gezildi.

- Balıkesir