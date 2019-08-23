Balıkesir'de 107 düzensiz göçmen yakalandı

23.08.2019 15:44

Balıkesir'in Ayvalık, Edremit ve Havran ilçelerinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 107 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, Ayvalık Küçükköy, Edremit Narlı, Havran İnönü ve Eseler mahallelerinde devriye ve takip faaliyetleri sonucu yabancı uyruklu grupları tespit etti.

Kadınlar ve çocukların da bulunduğu 89'u Afganistan, 4'ü İran uyruklu, 14'ü de bazı Afrika ülkelerinden 107 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, bu kişilerle ilgili yasal işlem başlattı.

Düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişini organize ettikleri iddiasıyla M.F, J.J, İ.M. ve A.H. gözaltına alındı.

Kaynak: AA