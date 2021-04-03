Balıkesir'de 106 kaçak göçmen kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir'de 106 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'de 106 kaçak göçmen kurtarıldıBALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 106 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince, kurtarıldı.

Balıkesir'de 106 kaçak göçmen kurtarıldı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 106 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince, kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerden biri, Yunan Sahil Güvenlik görevlilerinin kendilerini yarım saat dövdükten sonra denize bıraktığını anlattı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 3 ayrı lastik botlarda 106 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldı.

Kurtarılan kaçak göçmenlerden biri, 'Gece saat 02.00 civarında Ayvalık'tan yola çıktık. Çok yakındık, yaklaşık 15 dakika sonra Midilli Adasına varacaktık. Birkaç kişi bizim botumuzun üstüne çıktı. Sonra bizim motorumuzu alıp, dövmeye başladılar. Yaklaşık yarım saat bizi dövdüler. Bizim kendi botumuzu, onların botuyla bağladılar. Yaklaşık 1 saat bizi arkalarında çektiler. Denizin ortasında bırakıp, geri gittiler' dedi.

Balıkesir'de 106 kaçak göçmen kurtarıldı
Balıkesir'de 106 kaçak göçmen kurtarıldı
Balıkesir'de 106 kaçak göçmen kurtarıldı
Balıkesir'de 106 kaçak göçmen kurtarıldı
Balıkesir'de 106 kaçak göçmen kurtarıldı
Balıkesir'de 106 kaçak göçmen kurtarıldı
Balıkesir'de 106 kaçak göçmen kurtarıldı
Balıkesir'de 106 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel İhsan Yavuz Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Dilan Çıtak Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Abdullah Avcı İsmail Kartal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Balıkesir'de 106 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 09:59:51. #1.15#
title