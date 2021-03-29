Balıkesir'de 100 aranan şahıs yakalandı
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Balıkesir'de 100 aranan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balıkesir'de 100 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'de polis tarafından son 1 haftada il merkezi ve ilçelerde yapılan asayiş kontrollerinde, çeşitli suçlardan araması olan 100 şüpheli yakalandı.

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Balıkesir'de polis tarafından son 1 haftada il merkezi ve ilçelerde yapılan asayiş kontrollerinde, çeşitli suçlardan araması olan 100 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i tutuklanırken, 35 ateşli silah ve bu silahlara ait 454 fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Savaştepe ve Susurluk İlçelerinde 22.03.2021-28.03.2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 100 şahıs göz altına alınırken adli makamlara sevk edilen 28 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Yapılan aramalarda; 16 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 258 adet fişek, 15 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 150 adet kartuş,

4 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 46 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de 100 aranan şahıs yakalandı
Balıkesir'de 100 aranan şahıs yakalandı
Balıkesir'de 100 aranan şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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