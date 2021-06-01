Balıkesir'de 10 şüpheliye fuhuş operasyonu
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Balıkesir'de 10 şüpheliye fuhuş operasyonu

Balıkesir'de 10 şüpheliye fuhuş operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde fuhuş-eskort operasyonu yapıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde fuhuş-eskort operasyonu yapıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince "fuhuş-eskort" suçlarına yönelik operasyon yapıldı. Balıkesir merkezde toplam 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik 8 ikamette arama yapıldı. 10 şüpheli şahıs ile fuhuş için pazarlanan 5 kadın ve bunlarla para karşılığında birlikte olan 63 erkek hakkında işlem yapıldı. - BALIKESİR

Balıkesir'de 10 şüpheliye fuhuş operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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