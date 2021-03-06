Balıkesir'de 10 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de Narkotik polisleri Bandırma, Sındırgı ve Balıkesir il merkezinde yaptıkları 6 ayrı çalışmada 10 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak Balıkesir İl Merkezi, Bandırma ve Sındırgı İlçelerinde yapılan 6 ayrı çalışmada, 10 şüpheli şahıs yakaladı ve 1 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınırken, 9 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 7,75 gram metamfetamin, 11 adet sentetik ecza hap, 7,88 gram Afgan sakızı maddesi, 1 adet ecstasy hap, 2 adet tabanca ve bu tabancalara ait 5 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı