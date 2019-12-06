Balıkesir'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı.
06.12.2019 22:04 | Son Güncelleme: 06.12.2019 22:04
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Altınova Mahallesi Akasya Sitesi mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Jandarma, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmeni yakaladı.
Bu arada organizatör olduğu değerlendirilen H.A. da ekiplerce gözaltına alındı.
Kaynak: AA