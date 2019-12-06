Balıkesir'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 10 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı.

06.12.2019 22:04 | Son Güncelleme: 06.12.2019 22:04
Balıkesir'de 10 düzensiz göçmen yakalandı

'in ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Akasya Sitesi mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan İl Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Jandarma, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bu arada organizatör olduğu değerlendirilen H.A. da ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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