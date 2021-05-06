Balıkesir'de 10 bin su sayacı drone ile havadan okunuyor
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Balıkesir'de 10 bin su sayacı drone ile havadan okunuyor

Balıkesir'de 10 bin su sayacı drone ile havadan okunuyor
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (BASKİ) çalışmalarının ardından kentteki 10 bin abone sayacı drone ile uzaktan okunmaya başlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (BASKİ) çalışmalarının ardından kentteki 10 bin abone sayacı drone ile uzaktan okunmaya başlandı.

Başkan Yücel Yılmaz'ın, "akıllı şehirler" sloganıyla başlattığı çalışmada sona gelindi. Bir teknoloji firmasıyla yapılan ortak çalışmayla kentteki su sayaçları drone ile uzaktan okunuyor.

İlk olarak Balıkesir TOKİ'de 10 bin sayaçta uygulanan çalışmanın tanıtımı için etkinlik düzenlendi.

Tam kapanma nedeniyle kısıtlı sayıda kişinin katıldığı etkinlikte, BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, konuyla ilgili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a bilgi verdi.

Daha sonra Yılmaz'ın kullandığı drone, binaların üstünde dolaşarak vatandaşların su sayaçlarını okudu.

Yaklaşık 10 dakika havada kaldıktan sonra aşağı indirilen drone'nin 2002 su sayacını okumayı başardığı görüldü.

Ardından etkinliğe gelenlerin faturaları, cihazla çıkartılarak kendilerine teslim edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, projenin kayıp kaçağı önleyeceğini ve sayaç okumadaki zorlukları ortadan kaldıracağını söyledi.

Yılmaz, akıllı sayaçları eskileriyle ücretsiz değiştirdiklerini belirterek, "Ortak akılda buluştuk. TOKİ'de var alan bütün dairelerde okuma işini iki haftada yaparken ve herkesi rahatsız ederken ve zamanında okuyamadığımız için insanların faturalarını tam tarihinde alamadığı bir yerden yukarıya kaldırdığımız drone buradaki akıllı sayaçların hepsini okuyor. Gelen sinyal verisi ile buradaki arkadaş faturaya döndürüp isteyen vatandaşların telefonuna mesaj isteyene mail isteyene evrak olarak veya isteyene ben ne harcamışım diyene bir taban oluşturmuş olacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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