Balıkesir'de 1 kırsal mahalle karantinaya alındı
20.03.2021 17:00 | Son Güncelleme: 20.03.2021 17:05
BALIKESİR'in İvrindi ilçesine bağlı kırsal Kılcılar Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.
BALIKESİR'in İvrindi ilçesine bağlı kırsal Kılcılar Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.
İvrindi ilçesine bağlı kırsal Kılcılar Mahallesi, koronavirüs vakalarında ve temaslı kişi sayısında artış yaşanması üzerine, İvrindi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarını barikatla kapattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN