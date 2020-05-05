Balıkesir'de 1 ayda 2 bin 808 şüpheli yakalandı

Balıkesir Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 ayda gerçekleştirilen çalışmalarda 2 bin 808 kişi yakalandı.

Balıkesir Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 ayda gerçekleştirilen çalışmalarda 2 bin 808 kişi yakalandı.

Nisan ayında jandarma sorumluluk bölgesinde 2 bin 870 olay meydana geldi.

Ekiplerin bu olaylarla ilgili gerçekleştirdikleri uygulama ve operasyonlarda 7 tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 21 av tüfeği, 117 mermi ve fişek, 16 av tüfeği kartuşu, 3 şarjör ve 7 bıçak ele geçirildi.

Söz konusu çalışmalarda 828 gram kubar esrar, 0,56 gram sentetik kannabinoid, 227 gram metamfetamin, 10 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 142 uyuşturucu hap, 9 kök Hint keneviri, 28 paket bandrolsüz sigara, 566 kilogram kaçak tütün, 312 bin dolu makaron, 294 bin boş makaron, 110 litre sahte alkol, 547 litre etil alkol, 10 litre kaçak viski, 50 litre anason, 49 bin 530 cerrahi maske ve 2 bin eldiven de muhafazaya alındı.

Bu operasyonlarda 2 bin 808 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: AA