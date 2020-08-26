Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi, 2 bin kişiye eğitim verdi BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM), bugüne kadar 2 bin kişiye eğitim verdi.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM), bugüne kadar 2 bin kişiye eğitim verdi. BAÇEM'in son konukları, köy okullarında eğitim gören ortaokul öğrencileri oldu. BAÇEM bünyesinde, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği gibi çeşitli konularda eğitimler veriliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise tarıma yönelik desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilerin ihtiyaç duyduğu teorik bilgiyi, uygulamalı hale getirmek, yeni teknolojileri ve katma değeri yüksek ürünleri üreticilere tanıtmak amacıyla kurulan BAÇEM, bugüne kadar çeşitli kurs ve festivaller kapsamında 2 bin kişiye eğitim verdi. BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, pandemi sürecinde ara verilen eğitimlere kontrollü şekilde yeniden başlandığını söyledi. Son olarak ortaokul öğrencileri BAÇEM'i gezip, akademisyenlerden bilgi aldı. Balıkesir Üniversitesi'ne bağlı Altınoluk Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Selami Selvi, öğrencilere kök boya yapımını ve boyama tekniklerini anlattı. Projeyi çok yararlı bulduğunu söyleyen Prof. Dr. Selami Selvi, "Ortaokul öğrencilerinin projesi için BAÇEM'e geldik. Burada kök boyama yöntemini anlattık. Tıbbı ve aromatik bitkileri tanıttık. Güzel bir uygulama oldu" dedi.

BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu da, "Bugüne kadar yaklaşık 2 bin kişiye eğitim verdik. Bu eğitimler sonunda farkındalık oluştu, markalar meydana geldi. 'Tarladan Hasada, Aromaterapi Festivali' ve 'Kazdağları Mantar Festivali' yaptık. Herkesi BAÇEM'deki eğitimlere bekliyoruz" diye konuştu.'YATIRIMLAR DEVAM EDECEK'

Balıkesir'in tarımda daha iyi noktada olması için yatırımların devam edeceğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise "BAÇEM'de, çiftçilerimize özel uygulamaların yanı sıra, öğrenci grupları ve sivil toplum kuruluşlarına da dönem dönem eğitimler verilmekte. BAÇEM, teorik bilgiyi uygulamalı hale getirerek, Balıkesir'e tarım konusunda önemli bir katma değer sağlıyor. Bu yöndeki desteklemelerimiz devam edecek" dedi.

Kaynak: DHA