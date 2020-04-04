Balıkesir Çanakkale il sınırında araç giriş ve çıkışları durduruldu Balıkesir Çanakkale il sınırında araç giriş ve çıkışları durduruldu Cumhurbaşkanlığı'nın kararı ile büyükşehirlere giriş ve çıkışların istisnai durumlar haricinde durdurulmasına yönelik karar Balıkesir'in Edremit ilçesinde Balıkesir Çanakkale il sınırında uygulanmaya başlandı.

Balıkesir Çanakkale il sınırında araç giriş ve çıkışları durduruldu

BALIKESİR - Cumhurbaşkanlığı'nın kararı ile büyükşehirlere giriş ve çıkışların istisnai durumlar haricinde durdurulmasına yönelik karar Balıkesir'in Edremit ilçesinde Balıkesir Çanakkale il sınırında uygulanmaya başlandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Balıkesir Çanakkale il sınırında gece 00.00 itibarı ile iki yönde de özel araç geçişlerine izin verilmezken, yolda denetimler yapıldı. Korona virüsün yayılmasını önleme amacı ile Cumhurbaşkanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda büyükşehirlere giriş ve çıkışlara sınırlama getirildi. Karar gece yarısı uygulanmaya başlanırken, Balıkesir Çanakkele il sınırında jandarma ve polis ekipleri ortak uygulama yaptı. İkameti Balıkesir'de olanlara esneklik sağlanırken, Balıkesir'e zorunlu haller dışında gelenler geri döndürüldü.

Ayrıca Balıkesir'in kuzey yönünde Çanakale'nin Yenice ve Çan ilçeleri ile bağlantıyı sağlayan ve Kazdağlar'ından geçen yolda da Havran İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler geçişlere izin vermiyor.

Kaynak: İHA