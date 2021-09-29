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Balıkesir Büyükşehir Kırsalda su fiyatlarında büyük indirime gitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Balıkesir Büyükşehir Kırsalda su fiyatlarında büyük indirime gitti

BASKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda kırsal mahallelerde yaşayan su abonelerini sevindirecek haber çıktı.

BALIKESİR (İHA) - BASKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda kırsal mahallelerde yaşayan su abonelerini sevindirecek haber çıktı. Yapılan yeni düzenlemeyle su tüketim aralıkları artırılırken birim fiyatlarında önemli ölçüde indirime gidildi.

Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Su ve Kanalizasyon Dairesi'nin (BASKİ) Olağanüstü Genel Kurulu'nda, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşları sevindirecek müjdeli bir karar alındı. Olağanüstü Genel Kurul'da alınan ve 142 bin 993 kırsal Konut abonesini yakından ilgilendiren "kırsal konutlarda su tarifesinin yeniden düzenlenmesi" kararı, oy çokluğuyla kabul edildi.

Kırsal konut aboneliğinde kademe aralıklarında vatandaşların lehine yapılan düzenlemeler sonucunda, en düşük tüketim miktarı olan 1. Kademe aralığı; 0-15 metreküpten 0-30 metreküpe çıkarıldı. Kırsal konut aboneliğinin yüzde 90'ını oluşturan 128 bin 722 abone, suyun metreküpünü 0,98 TL'den kullanacak. Yeni düzenlemeyle; 2. Kademe 16-30 metreküp aralığından 31-70 metreküp aralığına çıkarılarak birim fiyatı 7,80 TL'den 3,90 TL'ye indirildi. Ayrıca eskiden 31 metreküp üzeri olan 3. Kademe 71 metreküp üzerine çıkarılarak birim fiyatı da 11,70 TL'den 5,85'e düşürüldü. Böylelikle abone sayısının yüzde 10'unu oluşturan 2. ve 3. Kademe aralığının, metreküp miktarları artırılırken birim fiyatlarında indirime gidildi.

Başkan Yılmaz: İsraftan uzak bütçelendirme

İsraftan uzak, suyun adaletli ve eşit dağılımını sağlayacak bir bütçelendirme yaptıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Bizim kırsal mahallerimizdeki 128 bin 722 abonemiz, 30 metreküpün altında su kullanıyor. Bu 30 metreküpün altında su kullanan abonenin kullandığı su miktarı 5 milyon ton. Buna karşın 14 bin abone 128 bin 722 abonenin kullandığı su miktarı kadar su kullanıyor. Bundan dolayı 30-40 bin insan günlük hayatında çeşitli mağduriyetler yaşıyor. Bu noktada suyun eşit ve adaletli dağıtımı için tüm önlemleri almalıyız. Su kaynakları, hepimizin her zaman ihtiyaç duyduğu ve olmadığında hesabını veremeyeceğimiz bir konu. Suyun siyaseti olmaz diyoruz. Su, olmadığı zaman çok şey ifade ediyor. Burada yapılan tarife; ilk 30 tona kadar herkesin hemfikir olduğu, gider ve geliri dengeleyen, kendisini sürekli yenileyebilen, israftan uzak bir bütçelendirme ile yapıldı" diye konuştu. - BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir Kırsalda su fiyatlarında büyük indirime gitti

Balıkesir Büyükşehir Kırsalda su fiyatlarında büyük indirime gitti

Balıkesir Büyükşehir Kırsalda su fiyatlarında büyük indirime gitti

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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