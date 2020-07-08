Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesine 6 arama kurtarma ve iz takip köpeği dahil edildi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliğinin arama kurtarma ve iz sürme operasyonları için 6 köpek dahil edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliğinin arama kurtarma ve iz sürme operasyonları için 6 köpek dahil edildi. "Belçika malinois", "labrador" ve "Alman kurdu" cinsi köpekler, 50 kişilik "Yıldız Arama Kurtarma Ekibi" ile görev yapacak. Yurt dışı pasaportlu 6 köpek, Büyükşehir İtfaiyesi Eğitim Merkezinde oluşturulan özel alanda 1,5 ay boyunca ekip arkadaşlarıyla iz sürme, itaat ve uyum eğitimi alacak. İleri seviye eğitimleri tamamlanacak köpekler, 6 ay sonra operasyonlarda kullanılmaya başlanacak. Kaynak: AA