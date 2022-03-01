Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi onlarca okulda tatbikat yaptı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 20 ilçede, anaokulundan üniversiteye kadar onlarca okulda yangın, deprem tatbikatı gerçekleştirdi, yangın eğitimi de vererek öğrencileri bilinçlendirdi.

Kurum tarafından gerçekleştirilen, yıl boyu 20 ilçedeki kurum ve kuruluşlardaki tatbikatlara ve eğitimlere devam ediliyor. 28 Şubat Sivil Savunma Günü nedeniyle okullarda eğitimlerini artıran itfaiye ekipleri tatbikatları öğrencilere farkındalık kazandırıldı.

Okullarda gerçekleştirilen deprem, tahliye ve yangın tatbikatı, gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği okullarda yangın alarmları çaldı, öğrenciler ve eğitimciler okuldan kontrollü bir şekilde tahliye edilerek okul bahçelerinde belirlenen güvenli alanlara alındı.

Yapılan tahliyelerin ardından öğrencilere uygulamalı olarak söndürme tüpü ile yangına ilk müdahalenin nasıl yapılacağı itfaiye erleri tarafından detaylı bir şekilde gösterildi. Sınıf içi eğitimlerde ise öğrenciler, olası deprem ve yangın anında yapılması gerekenler hakkında teorik olarak bilgilendirildi.