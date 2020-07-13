Balıkesir Büyükşehir'den üreticilere yem desteği
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Balıkesir Büyükşehir'den üreticilere yem desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yem desteği veriyor.

Balıkesir Büyükşehir'den üreticilere yem desteği
13.07.2020 15:23 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:27

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yem desteği veriyor. Bu güne kadar 2 bin yonca balyasını yangından zarar gören çiftçilere ulaştıran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilerleyen günlerde bin 200 yonca balyası daha dağıtacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hem tarımsal hem de hayvansal üretime olan desteklerini artırıyor. 600 dönümlük belediye arazisinde; yem bitkisinden ayçiçeğine, buğdaydan arpaya, yulaftan çavdara belediye eliyle üretimi başlatan aynı zamanda yonca ve süt otu ekimi yapan üreticilerin tohum bedellerinin yüzde 50'sini karşılayan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerine yem desteği veriyor.

Yangından zarar gören çiftçilere destek

2019-2020 yıllarında çıkan yangınlardan zarar gören üreticileri tespit ederek yonca balyası dağıtımını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2 bin yonca balyasını sahiplerine teslim etti. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde üretilen yoncaları üreticilere dağıtan Büyükşehir ekipleri, önümüzdeki günlerde de bin 200 yonca balyasını üreticilere ulaştıracak. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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