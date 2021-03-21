Balıkesir Büyükşehir'den Erdek'e 66 milyon liralık yatırım
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Balıkesir Büyükşehir'den Erdek'e 66 milyon liralık yatırım

21.03.2021 09:48 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:03
Balıkesir Büyükşehir'den Erdek'e 66 milyon liralık yatırım

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Erdek'e ileri biyolojik arıtma tesisi inşa ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Erdek'e ileri biyolojik arıtma tesisi inşa ediyor. İhalesi yapılan ve çalışmaların başladığı 66 milyon liralık tesisle Erdek Körfezi'nde oluşan kirlilik önlenecek, ilçenin atıksu ve kanalizasyon sorununa çözüm getirilecek.

Erdek'i modern altyapıya kavuşturacak, bölgenin atıksu sorununa çözüm getirecek ve suyun kalitesini yükseltecek olan Erdek Kanalizasyon ve Atıksu Artıma Projesi'nin ihalesi gerçekleştirilerek, çalışmalar Zeytinli Mahallesi Kurbağalıdere bölgesinde başlatıldı. İleri biyolojik arıtma prosesli inşa edilecek olan atıksu arıtma tesisinin tamamlanmasıyla birlikte ilçede uzun yıllardır yaşanan kanalizasyon şebeke ve atıksu bertaraf sorunları çözüme kavuşmuş olacak. Erdek Körfezi'ni kirlilikten kurtaracak olan tesisle birlikte Marmara Denizi'ni kirleten unsurlar da ortadan kaldırılacak. - BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir'den Erdek'e 66 milyon liralık yatırım
Balıkesir Büyükşehir'den Erdek'e 66 milyon liralık yatırım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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