Balıkesir Büyükşehir'den 10 ton mama desteği
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Balıkesir Büyükşehir'den 10 ton mama desteği

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TOKMAK - Haberler | Güncel

Balıkesir Büyükşehir'den 10 ton mama desteği Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma döneminde de sokaktaki canların beslenme ihtiyaçlarını aralıksız karşılamaya devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir'den 10 ton mama desteği

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma döneminde de sokaktaki canların beslenme ihtiyaçlarını aralıksız karşılamaya devam ediyor. Çalışmaların daha aktif ve gönüllü bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla belediye ekipleri tarafından 10 derneğe 10 ton mama yardımında bulunuldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi her zaman olduğu gibi kısıtlama ve tam kapanma döneminde de sokaktaki can dostların beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından il genelinde belirlenen noktalara düzenli olarak kedi, köpek maması ve kuşlar için yem bırakılıyor. Büyükşehir Belediyesi bunun yanı sıra besleme çalışmalarının daha ulaşılabilir ve aktif bir şekilde yapılabilmesi için şehirde, sokak hayvanları ile ilgili faaliyet gösteren derneklere mama yardımında bulundu. Can dostların kısıtlama boyunca besleme faaliyetlerinin aralıksız olarak giderilmesi amacıyla 10 derneğe 10 ton mama dağıtıldı.

Bakımevleri 7/24 görevinin başında

Ayrıca tam kapanma döneminde de İvrindi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Ovaköy Sokak Hayvanları Bakımevi aralıksız olarak görev yapıyor. Vatandaşlar; yaralı, bakıma muhtaç can dostların tedavileri için 7/24 hizmet veren Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Nakil Araçları, Büyükşehir Belediyesi 444 40 10 numaralı çağrı merkezi, ALO 153 ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına iletilen ihbarda bulunabilirler.

Balıkesir Büyükşehir'den 10 ton mama desteği
Balıkesir Büyükşehir'den 10 ton mama desteği
Balıkesir Büyükşehir'den 10 ton mama desteği
Balıkesir Büyükşehir'den 10 ton mama desteği
Balıkesir Büyükşehir'den 10 ton mama desteği
Balıkesir Büyükşehir'den 10 ton mama desteği
Balıkesir Büyükşehir'den 10 ton mama desteği
Balıkesir Büyükşehir'den 10 ton mama desteği
Balıkesir Büyükşehir'den 10 ton mama desteği
Balıkesir Büyükşehir'den 10 ton mama desteği
Balıkesir Büyükşehir'den 10 ton mama desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TOKMAK

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