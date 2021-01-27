Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da Arda Vekiloğlu dönemi başladı
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Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da Arda Vekiloğlu dönemi başladı

27.01.2021 11:17 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:21
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da Arda Vekiloğlu dönemi başladı

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde, Mustafa Mavili ile yollar ayrıldıktan sonra baş antrenörlüğe Arda Vekiloğlu getirildi.

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde, Mustafa Mavili ile yollar ayrıldıktan sonra baş antrenörlüğe Arda Vekiloğlu getirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, baş antrenörlüğe getirilen Arda Vekiloğlu, kendisini sezon sonuna kadar yeşil-mavili yapan sözleşmeyi imzaladı.

41 yaşındaki Vekiloğlu, 2018-2019'de Bursaspor'u geçen sezon ise Petkimspor'u Basketbol Süper Lig'ine yükseltti.

Vekiloğlu, 30 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor karşılaşmasında takımının başında parkeye inecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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