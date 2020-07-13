Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden üreticiye yem desteği Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yem desteğinde bulunuyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yem desteğinde bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi hem tarımsal hem de hayvansal üretime desteklerini artırıyor. 600 dönümlük belediye arazisinde yem bitkisinden ay çiçeğine, buğdaydan arpaya, yulaftan çavdara belediye eliyle üretimi başlatan aynı zamanda yonca ve süt otu ekimi yapan üreticilerin tohum bedellerinin yüzde 50'sini karşılayan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerine yem desteği veriyor.

Son iki yılda çıkan yangınlardan zarar gören üreticileri tespit ederek 2 bin yonca balyası dağıtan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 1200 yonca balyasını daha üreticilere ulaştıracak.

Kaynak: AA