Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden üreticiye meyve fidanı desteği

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde "Meyve Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında 8 ilçeden üreticilere 9 bin 225 meyve fidanı dağıttı.

Meyve üretim potansiyelinin artırılması, modern kapama bahçeleri kurularak bölgesel meyvecilik altyapısının güçlendirilmesi ve sertifikalı fidan kullanımının teşvik edilmesi amacıyla "Meyve Üretimini Geliştirme Projesi" hayata geçirildi.

Bölgesel meyve dikiliş alanları yerine en az 5 dekar ve üzeri tarım alanlarında, ilçelerin iklim ve ürün desenine uygun tür ve çeşitlerin, geleneksel meyvecilik yerine kapama bahçe şeklinde dikiminin yapılacağı proje 8 ilçede uygulanacak. Bigadiç, Edremit, Gönen, Havran, Kepsut, Manyas, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde 257 dekar alanda toplam 9 bin 225 ayva, erik, zeytin, şeftali, asma, nektarin ve ıhlamur fidanı dikilecek.

Maliyetlerinin yüzde 53'ü Büyükşehir Belediyesi, yüzde 37'si Tarım ve Orman Bakanlığı, yüzde 10'u da üreticiler tarafından karşılanan fidanlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törenle üreticilere teslim edildi.

Kurulacak kapama meyve bahçeleriyle; ürünlerde verim ve kalite artırılması, damla sulama yöntemi kullanılması, istihdam sağlanması, kırsaldan kente göçün azaltılması, boş veya atıl araziler değerlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca kapama bahçelerde yetiştirilecek ürünler SOGEP projesi kapsamında kurulan Sındırgı Jeotermal Meyve ve Sebze Kurutma Tesisine de ham madde sağlayacak.

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri

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