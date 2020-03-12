Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden "koronavirüs" için dezenfeksiyon çalışması
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplu taşıma araçları, duraklar, çocuk parkları ve camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yaptı.
12.03.2020 09:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:35
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplu taşıma araçları, duraklar, çocuk parkları ve camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yaptı.
Otobüsler ve terminallerde dezenfeksiyon işlemlerini sürdüren ekipler, terminal girişlerinde ısıölçerlerle vatandaşların vücut sıcaklıklarını ölçüyor.
Öte yandan, tuvaletler, çocuk oyun alanları, bekleme koltukları, zemin ve x-ray cihazlarına kadar her yer özenle dezenfekte edilerek risk alanları en aza indiriliyor.
Balıkesir Toplu Taşımaya ait araçlarda da temizlik yapılmasının yanı sıra dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor.
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Kaynak: AA
Haberin Videosu: Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden "koronavirüs" için dezenfeksiyon çalışması