Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden Burhaniyeli çiftçilere tohumluk desteği
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden Burhaniyeli çiftçilere tohumluk desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden Burhaniyeli çiftçilere tohumluk desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının desteği ile çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının desteği ile çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı. Yüzde 75 hibe desteği ile dağıtımı planlanan 150 paket mısır tohumu çiftçilere dağıtıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, arıcılara kovan ve arı yemi desteğinden sonra, çiftçilere de yüzde 75 hibe desteği ile 150 paket silajlık mısır tohumu dağıttı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde düzenlenen dağıtım törenine, Müdür Muhsin Pala ile AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, Başkan Yardımcısı Güven Buluş ile Belediye Meclis Üyeleri Derya Bayındır ve Gülgün Sezer ile 30 çiftçi katıldı. Tohumluk bedelinin yüzde 70'nin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını anlatan AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, çiftçilere verimli bir sezon dilerken, devletin çiftçiye olan desteğinin artarak devam ettiğini söyledi. İlçede yem bitkisi ekiminin arttığını anlatan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Muhsin Pala, ilçe genelinde 3 bin 450 dekarda silajlık mısır, 600 dekarda yonca ve 750 dekarda da fiğ ekimini yapıldığını söyledi. Müdür Pala, yem bitkilerinde devlet desteği olduğunu anlatırken, yem bitkisi desteklenin de dekar başına 40 lira ile 100 lira arasında değiştiğini kaydetti. - BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden Burhaniyeli çiftçilere tohumluk desteği
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden Burhaniyeli çiftçilere tohumluk desteği
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden Burhaniyeli çiftçilere tohumluk desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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