Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden Bandırma ve Erdek ilçesine 146 milyon liralık yatırım
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden Bandırma ve Erdek ilçesine 146 milyon liralık yatırım

Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden Bandırma ve Erdek ilçesine 146 milyon liralık yatırım

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, deniz kirliliğinin engellenerek su kalitesinin iyileştirilmesi, sağlıklı ve kesintisiz içme suyunun sağlanmasına yönelik içme suyu şebeke hatları ve entegre su projeleri çalışmalarıyla Bandırma ve Erdek'te 146 milyon liralık yatırım gerçekleştiriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, deniz kirliliğinin engellenerek su kalitesinin iyileştirilmesi, sağlıklı ve kesintisiz içme suyunun sağlanmasına yönelik içme suyu şebeke hatları ve entegre su projeleri çalışmalarıyla Bandırma ve Erdek'te 146 milyon liralık yatırım gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Müdürlüğü, atık su ve kanalizasyon sorunları yanı sıra deniz kirliliğini engellemek amacıyla Erdek'e 66 milyon liralık ileri biyolojik arıtma tesisi, Bandırma'ya ise 80 milyon liralık entegre su tesisi inşa ediyor.

İleri Biyolojik Arıtma prosesli inşa edilecek olan atık su arıtma tesisinin tamamlanmasıyla birlikte Erdek'te uzun yıllardır yaşanan kanalizasyon şebeke ve atık su bertaraf sorunları çözüme kavuşacak.

Erdek Körfezi'ni kirlilikten kurtaracak olan tesisle birlikte Marmara Denizi'nde kirliliğe neden olan unsurlar da ortadan kaldırılacak.

Öte yandan derin deşarj yöntemiyle evsel ve kanalizasyon atıklarının bırakıldığı, kirliliğin toplum sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaştığı Bandırma Körfezi'nde ise Entegre Su Projesi'nin yapımı devam ediyor.

173 bin kişi kapasiteli, 80 milyon liraya mal olan tesisin devreye alınmasıyla birlikte Bandırma Körfezi'nin eski ihtişamlı ve temiz günlerine geri dönmesi hedefleniyor.

Entegre Su Projesi'nin yüzde 84'ü Avrupa Komisyonu'ndan, yüzde 6,4'ünün ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan hibe, geriye kalan yüzde 9,6'lık kısmı ise BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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