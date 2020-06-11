Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden bal üreticilerine destek
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden bal üreticilerine destek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesince, propolis üretimini artırmak için şehirdeki bin 150 arı üreticisine 11 bin 500 propolis tuzağı desteği verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden bal üreticilerine destek
11.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:29

Balıkesir Büyükşehir Belediyesince, propolis üretimini artırmak için şehirdeki bin 150 arı üreticisine 11 bin 500 propolis tuzağı desteği verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kentteki bal üretimini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kabakdere Mahallesi'ndeki Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Tesisleri'nde düzenlenen törenle propolis üretimini artırmak amacıyla bin 150 arı üreticisine 11 bin 500 propolis tuzağı desteği verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Büyükşehir olarak tarım ve hayvancılıkla ilgilenen üreticilere imkanlar dahilinde her zaman destek olacaklarını belirtti.

Propolisin vücut direncini arttıran bir ürün olduğunu bu nedenle bol bol üretilmesi gerektiğini bildiren Yılmaz, "Balıkesir'in balı kalitelidir, hilesizdir dedirtecek güveni tesis etmemiz lazım. Bunu da sizlerin özverili çalışmalarınızla başaracağız." ifadesinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkan Vekili Vehbi Yörük de pandemi sürecinde vücut direnci üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle ön plana çıkan propolis üretimini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Arı Üreticiler Birliği Başkanı Mustafa Yazıcı da desteklemelerin üreticiler için önemine vurgu yaparak, "Yapılanlar biz arıcılar için büyük bir başarı, büyük bir kazanç kapısı olacak." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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