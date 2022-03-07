Balıkesir Büyükşehir Belediyesince bir yılda 1383 ton tıbbi atık bertaraf edildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tıbbi atıklardan kaynaklanabilecek olası risklerin önüne geçmek amacıyla 2021 yılında 1383 ton tıbbi atığı bertaraf etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sıfır Atık Projesi'ne destek olarak Atık İlaçların Toplanması Projesi'ni devam ettiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2021 yılında Balıkesir'de yer alan tüm sağlık kurum ve kuruluşları ile 20 ilçede 456 eczanedeki tıbbi atıklar özel araçlarla topladı.

Toplanan 1383 ton tıbbi atığın, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nde sterilize edilerek, bertarafı sağlandı.