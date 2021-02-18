Balıkesir Büyükşehir Belediyesi otobüslerine HES kodu zorunluğu getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi otobüslerine HES kodu zorunluğu getirildi

18.02.2021 14:59 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:02
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi otobüslerine HES kodu zorunluğu getirildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüslere binişlerde HES kodu zorunluluğu getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüslere binişlerde HES kodu zorunluluğu getirdi.

Büyükşehir belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında otobüslere binişlerde HES kodu mecbur hale getirildi.

Vatandaşların 15 Mart tarihine kadar 'Balkart'larına HES kodlarını tanımlamaları gerektiğinin belirtildiği açıklamada, işlemler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların www.balikesirulasim.com.tr adresinden, 'Kişiselleştirme ve Akıllı Balkart ve Dolum Bayilerinden yapabilecekleri bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Emina Jahovic Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi otobüslerine HES kodu zorunluğu getirildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 15:04:57. #1.15#
title