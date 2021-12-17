Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden mantar üreticilerine 4 ton destek - Haberler
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden mantar üreticilerine 4 ton destek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden mantar üreticilerine 4 ton destek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BALIKESİR kırsalında üreticilerin üretim ve pazarlama imkanlarına destek olmayı sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, mantar üretimini teşvik etmek için Karesi Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerine kompost ve toprak dağıtımı gerçekleştirdi.

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR kırsalında üreticilerin üretim ve pazarlama imkanlarına destek olmayı sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, mantar üretimini teşvik etmek için Karesi Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerine kompost ve toprak dağıtımı gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı çiftçiyi desteklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde geçim kaynağı hayvancılık olan tüm ilçelerde 73 bin kilogram süt otu tohumunu toprakla buluşturan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bu kez de mantar yetiştiriciliğine destek sağladı.

Karesi Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Mantar Yetiştiriciliği Kursu'nda kursiyerlerin mantarcılığa ilk adımı atması ve üretimin desteklenmesi amacıyla 2 ton 500 kilogram kompost, 1 ton 170 kilogram üst toprak ve diğer ürünlerle beraber toplam 4 ton malzeme desteği yapıldı.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden mantar üreticilerine 4 ton destek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden mantar üreticilerine 4 ton destek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden mantar üreticilerine 4 ton destek

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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