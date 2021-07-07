Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Gömeç Derkent sahil şeridine altın dokunuş
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Gömeç Derkent sahil şeridine altın dokunuş

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Gömeç Derkent sahil şeridine altın dokunuş
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gömeç Derkent Sahili'ni bisiklet yollarından yürüyüş yollarına, yeşil alanlardan çocuk oyun alanlarına kadar cazibesi yüksek bir hale dönüştürecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gömeç Derkent Sahili'ni bisiklet yollarından yürüyüş yollarına, yeşil alanlardan çocuk oyun alanlarına kadar cazibesi yüksek bir hale dönüştürecek.

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir'in turizm potansiyelini artırmak, sahil şeridinin daha kullanışlı ve estetik hale gelmesini sağlamak amacıyla sahil düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Derkent Sahil yolunda gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarının hemen ardından, sahil sitesinde peyzaj düzenleme işlemleri başlatıldı. Gerçekleştirilen düzenleme çalışmalarıyla Gömeç Derkent Sahili; bisiklet yollarından yürüyüş yollarına, yeşil alanlardan çocuk oyun alanlarına kadar cazibesi yüksek bir hale dönüştürülecek. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılacak çalışmalarla Derkent Sahil Sitesi'nde toplamda 8 bin 120 metrekare alanda; 4 bin metrekare sert zemin, 625 metre bisiklet yolu, 175 metrekare çocuk oyun alanı, 75 metrekare açık spor alanı ve bin 902 metrekare yeşil alan oluşturulacak. Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştireceği detaylı temizlik ve peyzaj çalışmalarının yanı sıra aydınlatma, kent mobilyası gibi küçük dokunuşlarla sahil bölgesindeki kaliteyi artıracak. - BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Gömeç Derkent sahil şeridine altın dokunuş
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Gömeç Derkent sahil şeridine altın dokunuş
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Gömeç Derkent sahil şeridine altın dokunuş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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