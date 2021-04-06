Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 100 bin kitaplık Millet Kütüphanesi

BALIKESİR'de dünyanın dört bir yanından derlenen 100 bin kitap, Millet Kütüphanesi'ndeki raflarda yerini alıyor.

BALIKESİR'de dünyanın dört bir yanından derlenen 100 bin kitap, Millet Kütüphanesi'ndeki raflarda yerini alıyor. Raflara ilk kitapları yerleştiren Balıkesir Büyükşehir Başkan Yücel Yılmaz; bilim, edebiyat, tarih, kültür, sanat adına her türlü içeriğin yer aldığı ihtisas kütüphanesinin zenginliğiyle Balıkesir'in ve Türkiye'nin geleceğine ışık tutacağını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çamlık Rekreasyon Alanı'nda oluşturduğu Balıkesir Millet Kütüphanesi'nin hizmete açılması için çalışmaları sürdürüyor. Dünyanın dört bir yanından derlenen 100 bin kitap, raflarda yerini almaya başladı. Kitapseverler, 8 Mayıs 2021 Kadir Gecesi'nde hizmete açılacak olan kütüphaneden faydalanmaya başlayacak. Kütüphanede incelemede bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, raflara ilk kitapları da özenle yerleştirdi. Kütüphanenin gençler, çocuklar, yazarlar ve 100 bin kitap ile hem Balıkesir'in, hem de Türkiye'nin geleceğine ışık tutacağını söyleyen Başkan Yılmaz, "Balıkesir'de bilim, edebiyat, tarih, kültür, sanat adına herkesin bir araya gelerek araştırmalar yapabileceği modern ihtisas kütüphanemizin çok faydalı olacağına inanıyorum. Burası şehri bütünüyle besleyecek bir kültür merkezi olacak. Burada yapılacak olan söyleşiler, atölye çalışmaları, şehrimizdeki bütün çocuk, genç, yaşlı herkesi ve 20 ilçeyi kültürel etkinliklerle şehrimize ve kültürümüze yakışan çalışmalarla desteklemeye çalışacağız. Ayrıca kütüphanemizin envanterine destek veren yazar Ahmet Kot ve diğer hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

KÜTÜPHANEYE BÜYÜK DESTEK

Kütüphaneye büyük desteklerde bulunan Yazar Ahmet Kot ise, "Bu modern bina benim için bir kütüphaneden daha fazla anlam taşıyor. Derelerin ırmağa, ırmakların nehre dönüşmesi kadar benim için anlamlı. Çünkü burada 50 yılı aşkın bir süredir, dünyanın dört bir tarafından, her bulduğum köşe başından derlediğim kitaplar yer alıyor. Kitaplarımın bu noktaya gelmesi benim hayatımda da bir milattır. Kütüphaneye katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN