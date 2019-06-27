Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde görevlendirme

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin haziran ayı toplantıları sona erdi.

Haziran ayı toplantılarının son oturumunda Büyükşehir Belediyesi'nde değişiklik yapılan Daire Başkanlıkları konusunda bilgilendirme yapıldı. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yeni kurulan Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'na Taner Korkmaz atanırken, Karesi Belediyesi'nden Büyükşehir Belediyesi'ne geçen İlker Şahin Bilgi İşlem Daire Başkanı, Yahya Akduman da Birinci Derece Daire Başkanlığı görevlerine getirildi. Akduman'ın önümüzdeki günlerde görev yerinin belirleneceği bildirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 31 Mart seçimlerinin ardından kendi ekibini belirlemeye devam ediyor. 31 Mart seçimlerinin ardından birçok daire başkanlığı görevinde değişiklikler yapan Yücel Yılmaz, yeni daire başkanlarının atamasını duyurdu. Yücel Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yeni kurulan Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı olarak Taner Korkmaz'ın atandığını duyururken, Bilgi İşlem Dairesi'ne İlker Şahin'in ve Birinci Derece Daire Başkanı olarak da Yahya Akduman'ın atandığını bildirdi. Yahya Akduman'ın görev yeri ise önümüzdeki günlerde belirlenecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA