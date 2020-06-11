Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, metan gazıyla 50 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılıyor
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, metan gazıyla 50 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılıyor

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda, atmosfere yayılan metan gazı, dönüştürülerek 50 bin haneye enerji olarak veriliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, metan gazıyla 50 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılıyor
11.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:06

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda, atmosfere yayılan metan gazı, dönüştürülerek 50 bin haneye enerji olarak veriliyor. 2021 yılında tesiste üretimin iki katına çıkarılması hedefleniyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda metan gazını enerjiye çevirecek üretim tesisin kurulumuna geçtiğimiz yıl başlandı. Tam zamanlı olarak bu yıl üretime geçilen tesiste, yıllık ortalama 400 bin ton çöp işlenerek, 50 bin hanenin aylık enerji ihtiyacı karşılanıyor. Yapımı tamamlanan tesis ile birlikte ülke ekonomisine de katkı sağlanıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, önemli çevre projelerinden birine imza atarak, Altıeylül İlçesi Gökköy Mahallesi'nde bulunan ve ilçelerin katı atıklarının işlendiği Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda atıklardan enerji üretecek tesisin kurulumu tamamlandı. Normal süresinden 1 yıl önce tamamlanan tesiste tam zamanlı elektrik üretimine başlandı.

Tesiste, yıllık ortalama 400 bin ton çöp işlenerek, 18 bin hanenin aylık enerji ihtiyacı karşılanırken, tesisin tam zamanlı üretime geçmesi sayesinde 50 bin hanenin enerji ihtiyacı karşılanmaya başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, "Hem Balıkesir'e hem de ülke ekonomisine katkı sağlayan tesisin tam zamanlı çalışması sayesinde Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda atmosfere yayılan gazlar da enerjiye dönüştürülmüş oldu. Tam zamanlı üretime geçmesi sayesinde, tesis Türkiye'de örnek bir çevre proje olarak nitelendirilen projeler arasında yerini almayı başardı. 2021 yılında tesiste üretimin iki katına çıkarılmasını hedefliyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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