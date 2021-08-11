Balıkesir Büyükşehir Belediyesi dere ıslah çalışmalarını sürdürüyor
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi dere ıslah çalışmalarını sürdürüyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi dere ıslah çalışmalarını sürdürüyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında Körfez derelerinde başlattığı ıslah ve temizleme çalışmaları kapsamında 15 bin 260 metre uzunluğundaki dere yatağını temizledi.

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında Körfez derelerinde başlattığı ıslah ve temizleme çalışmaları kapsamında 15 bin 260 metre uzunluğundaki dere yatağını temizledi. Çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit Çayı ikinci etap ve Orjan birinci etap dere temizlik ve ıslah işlemlerinin sürdüğünü söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadeleden yenilenebilir enerji kaynaklarına, vahşi depolama alanlarının rehabilitasyonundan atık su arıtma tesislerinin inşasına kadar çalışmalarını sürdürüyor. Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürlüğü ile deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla Edremit Körfezi'nde faaliyetler sürdürülüyor. Bölgede en kapsamlı temizlik çalışmasını sürdürdüklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) tarafından, kirlilik taşıyan derelerin kontrol altına alındığını söyledi.

"YENİDEN SAZLIK OLUŞUMU ENGELLENDİ"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Gerçekleştirilen çalışmalarda, dip temizliğiyle balçık tabakanın da temizlenmesinin ardından gerekli eğimin verilmesi ve taş tahkimatı çalışmaları yapılarak yeniden sazlık oluşumu engellendi. Ayrıca yapılan derinleştirme çalışmaları sayesinde dereye akan giriş çıkış suyu ile dere sirkülasyonu sağlandı. Böylelikle; Gömeç Deresi'nde bin 960 metre, Havran Çayı'nda bin 800 metre, Edremit Çayı 1'inci Etapta bin 500 metre ve Nikita Deresi'nde yaklaşık 10 bin metre uzunluğunda alan temizlenerek toplamda 15 bin 260 metre uzunluğunda alanda çalışmalar gerçekleştirildi.  Şu anda; Edremit Çayı 2'inci etabında 2 bin metre uzunluğundaki alanda sazlık ve ot temizliği ile Orjan birinci etap bin metre uzunluğundaki dere yatağında sazlık, ot ve dip temizlikleri devam ediyor."


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi dere ıslah çalışmalarını sürdürüyor
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi dere ıslah çalışmalarını sürdürüyor
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi dere ıslah çalışmalarını sürdürüyor
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi dere ıslah çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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