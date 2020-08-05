Balıkesir Büyükşehir Belediyesi deniz kirliliği ile mücadele ediyor
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi deniz kirliliği ile mücadele ediyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi deniz kirliliği ile mücadele ediyor Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, deniz kirliliği önleme çalışmalarını artırıyor.

05.08.2020 14:50 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:54

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi deniz kirliliği ile mücadele ediyor

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, deniz kirliliği önleme çalışmalarını artırıyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile birlikte Körfez'de denizin kirlenmesine neden olan kaçak deşarjların önüne geçecek adımları atan Büyükşehir Belediyesi, Edremit Çayı üzerinde bugüne kadar olan en kapsamlı temizlik çalışmasını başlattı.

Balıkesir'in her noktasında planlı ve kimlikli bir kent için çalışmalarını aralıksız sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü bir çalışma yaparak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün de desteğiyle; Edremit Çayı, Havran Çayı ve Gömeç Çayı'nda ıslah ve temizlik çalışmaları yapmak için kolları sıvadı.

3 etap halinde gerçekleştirilecek çalışmaların ilk etabı geçtiğimiz günlerde Edremit Çayı üzerinde bulunan Hamdi Türe Köprüsü'nden itibaren deniz seviyesine kadar olan 355 metrelik kısımda başladı. 20 metre uzunluğunda 30 ve 14 tonluk paletli ekskavatör ve taş döşeme çalışmalarında kullanılan 50 tonluk ekskavatör ile bölgede bugüne kadar yapılan en kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

Edremit Çayı üzerindeki sazlıkların ve otların ortadan kaldırılmasıyla başlanan çalışmaların devamında dip temizliği yapılarak balçık tabaka temizlenecek. Çayda uzun süreden beri var olan balçık tabakası sıyrılıp sağlam zemin bulunduktan sonra oksijenlendirme daha rahat yapılacak. Derinleştirme çalışmasıyla beraber suyun giriş çıkışları sağlanarak yaz döneminde akmayan derelere sirkülasyon temin edilip akar hale gelecek ve oluşan kötü koku ortadan kalkacak. Edremit Çayı'nda işlemlerin tamamlanmasının ardından 2. etap olarak Havran Çayı'nda çalışmalar başlayacak. Son olarak da Gömeç Çayı'nda temizlik ve ıslah çalışmalarının yapılmasıyla bölge tamamen temizlenecek, yamaçlar taş dolguyla doldurulacak.

Böylelikle alan sazlıklarla kaplıyken tespit edilemeyen ve alıcı ortama kaçak olarak vahşi deşarj yapan işletmelerin tespiti de mümkün olacak. Kaçak deşarj yapan işletmeler anında noktasal olarak belirlenerek kirliliğin önüne geçilecek ve temizliğin sürekliliği sağlanacak.

Devam ıslah ve temizlik çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Yaklaşık 3 ay sürecek olan ıslah ve temizlik çalışmalarıyla ilgili saha tespitlerimizi yaptık. Deniz kirliliğinin önlenmesi adına Edremit Çayı'nın denizle buluştuğu noktada rehabilitasyon çalışmasını hayata geçirdik. Bunun yanı sıra Havran ve Gömeç Çayı'nda da rehabilitasyon çalışmalarını yaparak Körfez'e kirlilik taşıyan dere ve çayları kontrol altına alacağız" dedi. Başkan Yılmaz, yapılan kalıcı ıslah çalışmasıyla, deniz kirliliğin önlenmesinin yanı sıra koku sorununun da ortadan kalkacağını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi deniz kirliliği ile mücadele ediyor

Kaynak: İHA

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