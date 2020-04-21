Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz: "Belediye arazilerinde üretime başlıyoruz" Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çiftçilerin üretimlerini sürdürmelerini sağlamak için destek vereceklerini belirterek, "Belediye arazilerinde üretime başlıyoruz.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çiftçilerin üretimlerini sürdürmelerini sağlamak için destek vereceklerini belirterek, "Belediye arazilerinde üretime başlıyoruz." dedi.

Yılmaz, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, tarımda üretimin sekteye uğramaması için gereken tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Tedbirlerin yanı sıra üreticiye olan destekleri de artırdıklarını bildiren Yılmaz, "Balıkesir olarak kesintisiz ve güvenilir gıda üretmeye devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Buzağı ölümlerini de en aza indirmek için çalışma başlattıklarını ifade eden Yılmaz, her işletmeye özel yem katkı maddesi dağımına başlayacaklarını belirtti.

Yılmaz, üreticilere 110 binden fazla maske ve eldiven desteği sağlayacaklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Üretici birlikleriyle birlikte yonca ve süt otu ekimi yapacak olan üreticilerin tohum bedellerinin yüzde 50'si Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Belediye arazilerinde üretime başlıyoruz. Silajlık yem bitkisi ekiminden ayçiçeğe, buğdaydan arpaya, yulaftan çavdara kadar ekimi yapacak, elde edilen ürünleri üreticilerimize sunacağız."

Kaynak: AA