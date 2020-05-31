Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Basri Ersan Kırbaş, İYİ Parti'den istifa etti
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Basri Ersan Kırbaş, İYİ Parti'den istifa etti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi ve Bandırma Belediye Meclisi Üyesi Basri Ersan Kırbaş, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Basri Ersan Kırbaş, İYİ Parti'den istifa etti
31.05.2020 12:25 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:25

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi ve Bandırma Belediye Meclisi Üyesi Basri Ersan Kırbaş, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Kırbaş, yazılı açıklamasında, parti içinde planlı bir yıpratma ve itibarsızlaştırmaya maruz kaldığını öne sürdü.

Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un İYİ Parti'den istifasının ardından kendisi tarafından yapılan açıklamaların, yıpratma çabaların dozunu artırdığını savunan Kırbaş, şunları kaydetti:

"Her fırsatta parti içi demokrasiyi içine sindirmiş bir yönetim olmakla övünen ilçe teşkilatımız, aynı fikir ve düşünceleri kabul etmememiz nedeniyle 8 Mart'ta gerçekleştirilen ilçe kongresinin ardından oluşturulan yönetim kurulu tarafından bizleri tamamen yok saymaya başladı. Kongre sonrasında yeni yönetime 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunmak amacı ile istemiş olduğumuz randevuya çeşitli bahanelerle geri dönüş bile yapılmadı.

Gelinen bu noktada şahsım adına istifa etmekten başka bir seçenek bırakılmamıştır. İlk günden itibaren Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in önderliğinde büyük bir özveri ile yapmış olduğum çalışmalara ilçe teşkilatının amacından şaşmış yönetimi ile devam edemeyeceğimi, bundan sonraki süreçte Bandırma'mıza hizmet etmem, kendilerini Büyükşehir Belediye Meclisinde temsil etmem için oy veren vatandaşlarımızın haklarını bağımsız olarak savunmaya devam edeceğimi belirtmek isterim."

Kaynak: AA

Politika Manşet

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