Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi canlı yayında

21.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:03

Balıkesir Büyükşehir Belediye yönetimi aldığı bir kararla meclis toplantılarını canlı yayınlamaya başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı 3'ncü oturumu belediyenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ilk kez canlı yayınlandı.



Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı 3'ncü oturumu meclis Başkanvekili Ramazan Bahçavan başkanlığında bir araya geldi. Daha önceden belirlenen gündem maddelerinin yerlerinin değiştirilmesiyle başlayan meclis oturumunun ardından Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin genel kurulu yapıldı. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin canlı yayınını çok sayıda vatandaşın takip ettiği görüldü.



Meclisteki tartışma canlı yayında



Büyükşehir Belediye Meclisi ve BASKİ Genel Kurulu ilk kez canlı yayınlanırken, mecliste yaşanan tartışmalar da yayın kesilmeden izleyenlere sunuldu. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP'li Ali Kemal Deveciler Sındırgı Belediyesiyle ilgili tahsis kararına itiraz etti. Meclis gündemine acil olarak alındığı belirtilen Sındırgı ilçesindeki tahsis konusuna gösterilen hassasiyetin diğer ilçelere de gösterilmesi isteyen Ali Kemal Deveciler meclis gündemine gelmeyi bekleyen çok sayıda tahsis kararının bulunduğunu ifade etti. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ilçelerdeki tahsis konularıyla ilgili olarak belediye yönetimiyle konuştuklarını, bekleyen dosyaların Aralık ayında gündeme gelmesiyle ilgili anlaşmaya vardıklarını belirtti. Belediye yönetimi ve AK Partili üyelerle yaptıkları anlaşma sonrasında Sındırgı Belediyesi'ne ait tahsis konusunun gündeme gelmesinin yanlış olduğunu savunan Ali Kemal Deveciler aynı hassasiyetin başta kendi ilçesi ve diğer ilçelere de gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Ali Kemal Deveciler'in tahsis konusuyla ilgili çıkışı üzerine söz alan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise konunun aciliyetine dikkat çekti. Ekrem Yavaş Sındırgı'daki ısıtma sisteminin jeotermal olduğunu belirterek, söz konusu tahsisin jeotermal kaynakların kullanımı için 12 ve 13 nolu işletme ruhsatlarının devri ya da tahsisinden ibaret olduğunu açıkladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA