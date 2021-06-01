Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi 10 Haziran'da Toplanıyor
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi 10 Haziran'da Toplanıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi 10 Haziran'da Toplanıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 13. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi hükümleri gereğince; Haziran Ayı Olağan 1. Meclis toplantısı 10. 06.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 13. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi hükümleri gereğince; Haziran Ayı Olağan 1. Meclis toplantısı 10. 06. 2021 Perşembe günü saat 15: 00'te Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Kat: 7'de bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda toplanarak, gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur. 01. 06. 2021

Yasin SAĞAY

Belediye Başkan V. Duyuru

Kaynak: Habermetre

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