Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sağay'ın evine saçma isabet etti
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sağay'ın evine saçma isabet etti

09.03.2021 18:15 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:18
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sağay'ın evine saçma isabet etti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sağay'ın evine saçma isabet etmesine ilişkin polis çalışma başlattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sağay'ın evine saçma isabet etmesine ilişkin polis çalışma başlattı.

Sağay'ın Kuva-yi Milliye Mahallesi'ndeki evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle havaya ateş açıldı.

Tüfeklerden çıkan saçmalardan bazılarının, Sağay'ın evine isabet etmesi sonucu balkonun kapı camında hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çalışma başlattı.

Sağay'ın olayın gerçekleştiği esnada Antalya'da olduğu, evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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